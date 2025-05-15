В Азнакаево водитель совершил наезд на пристава, пытаясь избежать ареста машины

В Азнакаево водитель совершил наезд на судебного пристава при попытке избежать ареста машины. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Республике Татарстан.

Судебные приставы прибыли по адресу неплательщицы в Азнакаево, которая накопила задолженность 308 тыс. руб. Должница отказывалась погашать долг и расставаться с автомобилем.

Во время попытки ареста транспортного средства женщина оскорбляла приставов нецензурной бранью. За рулем автомобиля находился ее супруг, который вместе с женой активно противодействовал действиям приставов.

В определенный момент автомобиль резко тронулся с места, совершив наезд на одного из сотрудников службы. Несмотря на инцидент, долг был полностью погашен.

Кроме того, материалы о случившемся направлены в районное отделение полиции. По факту произошедшего Азнакаевским межрайонным следственным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 318 ч. 1 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Артём Дергунов