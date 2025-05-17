Нытвенский завод направит прибыль на погашение накопленного убытка

Совет директоров АО «Нытва», управляющего Нытвенским металлургическим заводом, на заседании 12 мая рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2024-й финансовый год. Об этом свидетельствует информация Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». «Полученную прибыль в размере 24 млн руб. направить на погашение накопленного убытка» - говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница предприятия в соцсети. Фото: страница предприятия в соцсети.

Информацию о финансовых результатах за 2024 год АО «Нытва» опубликовало в начале апреля. Выручка общества за отчетный период составила чуть больше 3,216 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 76% — до 23,09 млн руб. (годом ранее — 13,59 млн руб.). При этом на балансе АО числится убыток прошлых лет - 750,7 млн руб. в 2024 году. Годом ранее этот показатель достигал 775,5 млн руб.

Отметим, в 2017 году АО «Нытва» вышло из процедуры банкротства, заключив мировое соглашение с кредиторами. Проект «мирового» предполагает, что задолженность перед кредиторами будет погашена в срок не более десяти лет. Сумма требований к ОАО «Нытва» на 2014 год составляла 1,397 млрд руб.

АО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит биметаллические ленты и полосы различного назначения со слоями из латуни, алюминия, меди и медно-никелевых сплавов, а также заготовки для монет и стальные ленты. Основной пакет акций «Нытвы» прежде контролировали три кипрские компании. По 22,8% принадлежало Deraven Limited, Unicope Limited, а также Stemvelko Limited. В этом году мажоритарным акционером общества стала российская компания.