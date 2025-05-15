Ижевского коммерсанта и его сообщника осудили за хищение у банка 9 млн рублей

Генерального директора ООО «Рим» и его безработного сообщника признали виновными в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей (ст. 159, 187 УК РФ), похитив у банка более 9 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что с ноября 2022-го по февраль 2023 года фигуранты открыли в банке кредитную линию на ООО «Рим» и изготовили поддельные платежные поручения для вывода кредитных средств на счета подставных организаций.

Обвиняемые признали свою вину. Первомайский райсуд назначил предпринимателю 4,5 года условно с испытательным сроком на три года и штрафом 200 тыс. руб. Его сообщнику дали 3,5 года условно с испытательным сроком на два года и штрафом 100 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.