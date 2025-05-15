«МегаФон» запускает собственную цифровую платформу для работы с поставщиками. Новый сервис предназначен для развития системы закупок оборудования, комплектующих и услуг, а также оптимизации взаимодействия с контрагентами. С сегодняшнего дня подрядчикам компании стала доступна полная версия функционала. Одним из ключевых преимуществ платформы станет повышенная безопасность. Вся критически важная информация теперь будет обрабатываться исключительно внутри корпоративной инфраструктуры «МегаФона».

Инвесткомпания «Вартон» договорилась о покупке контрольного пакета в разработчике промышленных роботов Technored, узнал Forbes. Аналитики оценивают сделку в 600-700 млн руб. с учетом премии за контроль. По словам экспертов, развитию этого сегмента рынка способствует уход западных компаний и курс властей на развитие импортозамещения вместе с мерами господдержки.

Президент США Дональд Трамп обратился к руководителю корпорации Apple Тиму Куку с просьбой прекратить строительство заводов компании на территории Индии, передает агентство Bloomberg. Он пояснил, что в Индии одни из самых высоких тарифных барьеров в мире и продавать американские товары в самой густонаселенной стране планеты очень сложно. Однако он отметил, что Индия сделала предложение о снижении тарифов на американские товары, поскольку стремится достичь договоренности с Вашингтоном по импортным пошлинам.