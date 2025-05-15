В Марий Эл направят 105,8 млн рублей на реконструкцию пищеблока дома-интерната

Власти Марий Эл планируют в 2025 году реконструировать пищеблок Шоя-Кузнецовского дома-интерната. На эти цели предусмотрено 105,8 млн руб. Об этом сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Кроме того, по словам господина Зайцева, в этом году в рамках программ по повышению рождаемости социальную помощь получат 2,7 тыс. семей, а в республике заключат более 1,5 тыс. социальных контрактов.

«С 2022 года в Марий Эл количество мер социальной поддержки увеличилось с 47 до 53 видов, а объем финансирования в 2024 году достиг 5,9 млрд рублей» — отметил глава республики.

Он также напомнил, что ранее в Марий Эл провели реконструкцию Йошкар-Олинского дома-интерната «Сосновая роща», обновили зал в интернате «Таир», открыли спортивную площадку в детском доме «Солнышко» и благоустроили пляж в центре «Журавушка».

Анар Зейналов