Отец погибшего моряка взыскивает с владельца затонувшего танкера 10 млн рублей

С пермского судовладельца затонувшего танкера — ООО «Кама Шиппинг» могут взыскать еще 10 млн руб. компенсации морального вреда. Как сообщает properm.ru, с соответствующим иском к компании обратился житель Астраханской области Александр Саблин, чей сын погиб во время крушения судна. Данил Саблин трудился матросом-мотористом нефтетанкера и оказался единственным погибшим среди 13 членов экипажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

По информации издания, мать погибшего Наталья Саблина направляла в ООО «Кама Шиппинг» документы на возмещение затрат на погребение погибшего, но ответа так и не получила. 15 мая в Мотовилихинском райсуде компания не стала возражать против компенсации, но не согласилась с размером выплаты.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. Судовладельцем «Волгонефти-212» является пермская компания ООО «Кама Шиппинг».