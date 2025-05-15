МТС зафиксировал рост спам-звонков в Дагестане в 2,5 раза

Количество заблокированных спам-звонков в Дагестане выросло в два с половиной раза по сравнению с первым кварталом прошлого года. Об этом сообщает цифровая экосистема МТС по результатам анализа работы сервиса «Защитник».

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С начала 2025 года система защиты предотвратила 10 млн нежелательных вызовов жителям региона. Общая продолжительность заблокированных звонков превысила 2,5 млн минут, что эквивалентно 5 годам разговоров.

Рекорд по количеству непрошеных звонков установил один из абонентов – на него пришлось почти 7 тыс. вызовов. Благодаря сервису защиты от спама пользователь избежал 60-70 нежелательных контактов ежедневно.

В первом квартале текущего года лидерами по нежелательным звонкам в Дагестане стали банки, переместившись со второй позиции на первую. Аналогичная тенденция наблюдается по всему Северо-Кавказскому региону. На втором месте оказались звонки с рекламой и опросами, на третьем – коллекторы. Вызовы от предполагаемых мошенников занимают шестую строчку, опустившись с пятой позиции в прошлом году.

«Растет количество пользователей как базовой бесплатной спам-защиты, так и продвинутых версий. Например, жители республики стали обращать внимание на сервис "Защитник +", потому что в него включена страховка от мошеннических действий до полутора миллиона рублей в случае потери денег»,— прокомментировала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Тат Гаспарян