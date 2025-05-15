Астраханский суд запретил «РИЧ+» совершать сделки с землей под рынком на Боевой

Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил ходатайство мэрии Астрахани, запретив регистрацию сделок с двумя земельными участками на ул. Боевой, 53а и 55а в Жилгородке, арендуемыми под рынок ООО «Рич+». Соответствующую меру суд принял 12 мая.

Согласно акту суда, администрация требует расторгнуть договоры аренды от 2006 года. Чиновники считают, что компания построила застроила спорную территорию без разрешения, чем нарушила права граждан.

Ранее, в апреле текущего года, мэрия Астрахани подавала аналогичный иск к компании в Арбитражный суд региона. Однако суд вернул заявление, указав, что администрация не представила на рассмотрение ответ «РИЧ+» на письмо о расторжении договора аренды.

В мае чиновники повторно обратились в Арбитражный суд и добились запрета на регистрацию сделок с землей под рынком. В решении суда отмечается, что обеспечительные меры не нарушают баланс интересов сторон, так как имущество остается у собственника. Предварительное слушание по данному делу назначено на 4 июня.

Нина Шевченко