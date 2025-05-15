В облсуде рассмотрели апелляцию пожизненно заключенного убийцы жителя Тольятти

В Самарском областном суде в апелляционном порядке пересмотрен приговор Автозаводского районного суда Тольятти в отношении лица, осужденного к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в облсуде.

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Согласно материалам дела, уроженец Краснодарского края Р. вступил с ранее ему знакомым неустановленным лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в преступный сговор для совершения разбойного нападения.

В январе 1998 года Р. и неустановленное лицо, находясь на ул. Свердлова в Тольятти остановили проезжающий мимо автомобиль ВАЗ-21099 под управлением Ф. и попросили их подвезти.

В салоне Р. направил на водителя огнестрельное оружие и потребовал проехать в малолюдное место на ул. Окраинной.

Водитель, заглушив двигатель, неожиданно для злоумышленников забрал ключ от замка зажигания и попытался сбежать. Р. выстрелил ему два раза в спину. Затем неустановленное лицо добило Ф., ударив огнестрельным оружием по голове.

Злоумышленники совместно покинули место преступления на чужом автомобиле, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению.

Приговором Автозаводского районного суда от 13 января 2025 года Р. был призван виновным в убийство, сопряженном с разбоем, группой лиц. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет. Так как он уже был осужден на пожизненный срок приговором судебной коллегии Самарского областного суда от 14 октября 2005 года, ему было окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Вчера, 14 мая, судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника осужденного, которая просила отменить приговор суда.

«Коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности Р. в инкриминируемом преступлении, а также в части вида и размера назначенного ему наказания, оставив приговор суда первой инстанции в данной части без изменения, изменив его в части зачета срока отбытого наказания по предыдущему приговору»,— сообщили в областном суде.

Алексей Алексеев