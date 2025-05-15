В Челябинске на неделю изменят маршруты трамваев №5 и 22

В Челябинске из-за ремонта трубопровода на неделю закроют движение трамваев №5 и 22 по улице Российской. Они изменят маршрут движения, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 22:00 16 мая до 23:00 24 мая движение трамваев прекратится на участке улицы Российской от улицы Труда до Карла Маркса. Маршрут №5 будет направлен так: ЧЭМК — улица Горького — улица Труда — Автовокзал (через площадь Павших революционеров). Трамвай №22 пустят через улицу Чичерина, Российскую, Чистопольскую.

Виталина Ярховска