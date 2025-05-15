Силовики задержали бывших заместителей экс-главы свердловского УФНС Логинова

Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько бывших заместителей экс-начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщил «Ъ-Урал» источник в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня правоохранительные органы провели обыски у заместителей бывшего главы свердловской налоговой Логинова. В настоящее время они дают признательные показания», — отметил собеседник «Ъ-Урал». По слова источника, с декабря 2024 года экс-начальник свердловского УФНС скрывается от уголовного преследования в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

В пресс-службе УФНС по Свердловской области «Ъ-Урал» заявили, что не осведомлены о задержании бывших заместителей Сергея Логинова.

Напомним, Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал Сергея Логинова по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным источника «Ъ-Урал», ему предъявлено обвинение в получение взятки в размере 192 млн руб. Собеседник, знакомый с ходом расследования, отметил, что деньги Сергей Логинов получал за «бездействие» в отношении руководителя компании «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева, который организовал площадку по незаконному возмещению НДС из федерального бюджета.

Мария Шараева