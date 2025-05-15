Суд заочно арестовал экс-главу свердловского УФНС Логинова за взятки

Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего руководителя УФНС по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в получении взяток. Как «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда, он будет отправлен в СИЗО с момента его экстрадиции в Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УФНС по Свердловской области Фото: УФНС по Свердловской области

По данным источника «Ъ-Урал», Сергей Логинов может скрываться от уголовного преследования в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). По словам источника, знакомого с ходом расследования, уголовное дело Сергея Логинова связано с делом бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.

По версии следствия, в сентябре 2021 года на тот момент начальник УЭБиПК Андрей Дьяков узнал, что глава компании «ТТК-Екатеринбург» (оптовая продажа металлов) Алексей Шахмаев проводил махинации с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС): заключал контракты с фирмами из Казахстана на поставку металлопроката, завышая его стоимость в четыре раза.

Как говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении «Ъ-Урал», Андрей Дьяков рассказал об этом Сергею Логинову и предложил брать с Алексея Шахмаева взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций. Сумма взятки составляла 20% от каждого возмещения НДС «ТТК-Екатеринбург». По сведениям «Ъ-Урал», Андрей Дьяков брал наличные, от каждой суммы 90% он должен был передавать Сергею Логинову. Общая сумма возмещения налога «ТТК-Екатеринбург» с ноября 2021 года по декабрь 2023 года составила более 1 млрд руб. За это время Алексей Шахмаев передал взяток на сумму 213,7 млн руб., из которых более 192 млн руб. получил Сергей Логинов.

Напомним, Андрей Дьяков признал вину, заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении Сергея Логинова, что стало причиной перевода Дьякова под домашний арест.

Подробнее об уголовном деле экс-главы УФНС — в материале «Полицейский вывел на налоговика».

Мария Шараева