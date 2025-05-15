В Шадринске директора колледжа обвиняют в написании дипломных работ за студентов

Управление СКР по Курганской области возбудило уголовные дела в отношении директора и преподавателя одного из колледжей Шадринска по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток). Местных жительниц обвиняют в помощи студентам при подготовке выпускных дипломных работ, сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2022-2023 годах директор и преподаватель колледжа получили от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. от трех студентов. Взамен руководительница учреждения написала учащимся дипломные работы, а ее сообщница, находясь в составе экзаменационной комиссии, помогала им получить положительные оценки.

По месту работы и проживания обвиняемых провели обыски и изъяли документы, компьютеры и средства связи. Суд избрал директору и преподавателю колледжа меру пресечения в виде домашнего ареста.

Виталина Ярховска