Власти утвердили комплексную застройку в районе Гребного канала

Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о комплексном развитии территории (КРТ) набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде напротив домов №№321-533 в слободе Подновье. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Как писал «Ъ-Приволжье», там появится дом со встроенными помещениями общественного назначения и стоянкой автомобилей, который построит ООО «Спецзастройщик "Берег"» (принадлежит Glorax). В апреле 2025 года проект получил положительное заключение экспертизы.

Под комплексное развитие отдадут участок площадью 10,55 га, на которой планируется многоэтажное жилищное строительство, также в границах КРТ должна появиться школа на 550 мест и детсад на 200 мест, отмечается в постановлении.

В рамках КРТ на площади 14,7 га на набережной Гребного канала предусмотрено строительство 101 тыс. кв. м жилья в течение 15 лет с инвестициями 30 млрд руб. Социальная инфраструктура ориентировочной обойдется в 1,6 млрд руб., еще 5 млрд руб. потребуется на берегоукрепление набережной.

Владимир Зубарев