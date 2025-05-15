Министр спорта Дегтярев обозначил ключевые задачи Спортивной арбитражной палаты

В Олимпийском комитете России (ОКР) состоялось заседание Наблюдательного совета Спортивной арбитражной палаты (САП) — организации, управляющей Национальным центром спортивного арбитража (НЦСА). Об этом сообщил министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На заседании был утвержден новый устав палаты, а также были введены новые органы — консультативный совет и правление. Консультативный совет возглавит ректор МГЮА Виктор Блажеев, который сейчас занимает должность главы НЦСА. Руководить правлением поручено доктору юридических наук Игорю Понкину.

Одними из главных задач САП являются совершенствование процедуры третейского разбирательства в области спорта и достижение независимости в вопросе принятия решений всеми сторонами. Чтобы обеспечить выполнение этих задач, министерство спорта нормативно закрепило «арбитражную оговорку», согласно которой все лиги и федерации должны прописать, что все споры (в том числе трудовые) должны решаться в НЦСА.

Таисия Орлова