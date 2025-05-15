Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, чем спортивная обувь выделяется на фоне предшественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: avelorunning Фото: avelorunning

Стартап Avelo Running анонсировал первую модель своих умных кроссовок Supertrainer. В подошве каждой из них встроены сенсоры, которые в реальном времени фиксируют ударную нагрузку, распределение веса, асимметрию шага и другие биомеханические параметры. Эти данные отправляются в приложение, где после обработки превращаются в индивидуальные рекомендации. Сервис покажет персональный анализ техники, даст советы по восстановлению после тренировок и профилактике травм. Кроссовки не требуют подзарядки — батарея рассчитана на весь срок службы обуви.

Как фитнес-гаджет, Avelo Running выгодно отличается от привычных носимых устройств. В отличие от популярных Apple Watch, например, которые собирают показатели с запястья, умная обувь фиксирует механику движения самой стопы, что дает куда более точную информацию о технике и потенциальных рисках для суставов. При этом Avelo не конкурирует с часами. Связка с носимой электроникой или смартфоном позволяет объединить сведения о сердечном ритме, GPS и биомеханике. Это позволяет получить максимально полную картину тренировки.

Как спортивная обувь, Avelo Supertrainer — это легкая модель массой около 230 г. В составе современные пеноматериалы в подошве, карбоновая пластина и минималистичный дизайн. По первым отзывам людей, которые их успели испытать, умные кроссовки не уступают топовым моделям известных брендов по комфорту и динамике. А технология бегу не мешает. В индустрии уже были попытки создать умные кроссовки: Adidas Micropacer, Nike+iPod Sport Kit, Under Armour Hovr Connected, Digitsole. Чаще всего эти проекты ограничивались простым сбором данных и слабо или вовсе не влияли на тренировочный процесс так глубоко, как обещает Avelo.

Простота использования Supertrainer (надел — побежал) и отсутствие необходимости заряжать — это здорово. Однако бегуны, как и многие спортсмены, известны привычками к любимым брендам обуви. Не каждый готов менять проверенные комфортные модели на новую технологию. Еще одним барьером для стартапа может стать возможная подписка на цифровые сервисы, которые являются ключевыми в этом случае. Остается дождаться конкретики в этих вопросах.

Александр Леви