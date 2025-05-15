Участников СВО похоронили в двух районах Удмуртии

Двух участников специальной военной операции похоронили в Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщают пресс-службы администраций муниципалитетов. В Кезском районе в последний путь проводили рядового Андрея С. В Малопургинском — простились с рядовым Дмитрием Ю.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших. Помощь родственникам оказывается в полном объеме.