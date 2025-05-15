В Самаре отклонили поправки в планировку территории у парка Гагарина

Отклонены поправки в проект планировки и межевания территории в районе парка имени Гагарина в Самаре. Решение опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проект касался участка в границах улицы Советской Армии, проспекта Карла Маркса, улицы Гастелло и Московского шоссе. Поправки в документацию обсуждались на публичных слушаниях. На них жители не согласились с предложенными изменениями и сделали ряд замечаний.

В связи с этим мэрия не стала согласовывать проект. В настоящее время документацию вернули в муниципальный департамент градостроительства на доработку.

Георгий Портнов