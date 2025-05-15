В Ярославле рассматривают два участка под высотную застройку

В Ярославле пройдут общественные обсуждения по двум проектам постановлений мэрии, которые могут разрешить многоэтажную жилую застройку на земельных участках на улицах Чкалова и Труфанова. Соответствующие документы подписал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект дома на Чкалова от 2020 года

Фото: мэрия Ярославля Проект дома на Чкалова от 2020 года

Фото: мэрия Ярославля

Так, с 23 по 30 мая будут проходить обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка на улице Чкалова, дом 20б, — «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что собственник земли рядом с хоккейным кортом с 2020 года пытается получить согласование на использование участка под высотки. В 2023 году постановлением мэра в этом было отказано.

Выставят на обсуждение и вопрос о предоставлении разрешения на высотную застройку на улице Труфанова, в районе дома №19. Ранее мэрия Ярославля не менее семи раз с 2020 года пыталась продать сам недострой, расположенный на участке. Однако ни разу на торги не подавались заявки. Сейчас на участке с недостроем разрешено строить только 4-этажный торгово-сервисный центр с мансардой.

При этом в феврале 2025 года выходило такое же постановление о назначении общественных обсуждений, однако на сайте мэрии процедура не объявлялась.

Алла Чижова