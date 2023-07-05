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Мэр Ярославля отказал застройщику в возведении дома в 18 этажей

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление об отказе в использовании земельного участка на улице Чкалова под многоэтажную жилищную застройку. Документ размещен на официальном сайте мэрии.

Проект дома на Чкалова

Проект дома на Чкалова

Фото: мэрия Ярославля

Проект дома на Чкалова

Фото: мэрия Ярославля

Собственник земли три года пытался получить согласование на использование участка под высотки. В марте 2020 года по вопросу строительства многоэтажки рядом с хоккейным кортом на Чкалова были проведены публичные слушания. Застройщик намеревался построить трехсекционный жилой дом общей площадью 2250 кв. м. Причем предполагалось, что две секции дома будут в 18 этажей, а еще одна — в 13 этажей, под землей планировалась автостоянка.

На публичных слушаниях в марте 2020 года стройку поддержали 18 человек, против проголосовали 33 участника. В мэрии еще три года решали, что делать дальше. В итоге 4 июля 2023 года вышло постановление с отказом застройщику использовать участок под высотную застройку.

Андрей Иванов

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