Байкер погиб в результате столкновения с лосем во Всеволожском районе Ленобласти

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с погибшим байкером в результате столкновения с диким животным во Всеволожском районе Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, сигнал о дорожном происшествии на автодороге из деревни Щеглово в сторону поселка имени Морозова поступил в правоохранительные органы 15 мая в 10:20.

По предварительной информации, в результате столкновения с выбежавшим из лесополосы на дорогу лосем, погиб мотоциклист. Животное также погибло.

Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном ДТП с участием лося, в результате которого на КАД погиб пассажир иномарки.

Андрей Цедрик