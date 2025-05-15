Завтра, 16 мая, на территории Республики Татарстан юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Днем возможны порывы до 15–17 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от 18 до 23 градусов выше нуля. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер и до +23 градусов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Завтра в Татарстане ожидается сильный ветер и до +23 градусов

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

В ночные часы местами возможен кратковременный дождь и гроза.

В Казани ночью в отдельных районах возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западного направления, скорость — 6–11 м/с. Температура воздуха составит от 7 до 9 градусов выше нуля.

Днем без существенных осадков. Ветер юго-западный со скоростью 6–11 м/c, при этом в отдельных районах возможны порывы до 14 м/с. Днем температура воздуха составит от 20 до 22 градусов выше нуля.

Артём Дергунов