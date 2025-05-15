«Спартак» продал все билеты на финальный матч «Пути регионов» Кубка России
Московский футбольный клуб «Спартак» реализовал все билеты на финальный матч «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России против «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба команды в своем Telegram-канале.
Матч состоится 15 мая на «Лукойл-Арена» и начнется в 20:00. Стадион вмещает в себя 44,8 тыс. зрителей. Перед стартом игры выступит певица МакSим, чья песня «Знаешь ли ты» является неофициальным гимном болельщиков «Спартака».
Победитель матча выйдет в Суперфинал Кубка России, где сыграет против московского ЦСКА. Решающая встреча пройдет 1 июня на столичном стадионе «Лужники».