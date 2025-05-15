Замглавы Минпромторга: на онлайн-продажи в среднесрочной перспективе придется около трети всего рынка ритейла

В перспективе трех-пяти лет на долю интернет-продаж, возможно, придется 35% общего оборота российского рынка розничной торговли, заявил журналистам в кулуарах проходящего в Сочи форума коммерческой недвижимости MALPIC замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Сейчас эта доля значительно меньше. Но из-за низкой базы объемы сегмента e-commerce растут быстрее.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2025 года оборот российского рынка e-сommerce прогнозируется на уровне 11,2 трлн руб., что на 29% больше год к году. Серьезный рост отрасли был отмечен в 2022–2024 годах, когда совокупный оборот онлайн-торговли в России превысил 19,7 трлн руб. Однако начиная с прошлого года рост сегмента начал замедляться. По итогам 2025 года этот показатель может замедлиться на 12%, сообщила на одной из сессий MALPIC гендиректор Nhood (управляет торговыми объектами в РФ) Мария Кочйигит.

Как следует из результатов совместного исследования АКИТ и «Сбера», в онлайне российские потребители по итогам 2024 года чаще покупают продукты питания (17,4%), мебель и товары для дома (14,6%), одежду и обувь (14,4%), цифровую и бытовую технику (13,8%).

Халиль Аминов