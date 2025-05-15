HT Spor: Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии по футболу

Жозе Моуринью, возглавляющий турецкий клуб «Фенербахче», заключил предварительное соглашение с Португальской федерацией футбола о назначении на пост главного тренера национальной команды. Об этом сообщает главный редактор HT Spor Ахмет Селим Кул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

По информации источника, португальский специалист, который ранее никогда не руководил национальными командами, может возглавить сборную после финала Лиги наций, который пройдет 8 июня. Сейчас должность главного тренера португальцев занимает испанец Роберто Мартинес, соглашение с которым рассчитано до лета 2026 года. 4 июня национальная команда Португалии сыграет против сборной Германии в полуфинальном матче Лиги наций.

Жозе Моуринью 62 года. Он возглавляет «Фенербахче» с лета 2024 года. Сейчас клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Ранее Моуринью руководил «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Рома». В качестве тренера он по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Таисия Орлова