«Держись, родная»: Блогер Гусейн Гасанов призвал банить Telegram-канал Мизулиной

Уроженец Санкт-Петербурга, блогер Гусейн Гасанов призвал пользователей Сети отправлять жалобы, чтобы Telegram-канал главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной заблокировали. Причиной стали ее публикации о том, что господин Гасанов подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Накануне блогера объявили в розыск по уголовной статье по делу о легализации преступных доходов. Соответствующая информация размещена на сайте суда общей юрисдикции Москвы. По данным Следственного комитета, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей.

Гусейн Гасанов в тот же день заявил подписчикам, что закрыл все вопросы по налогам еще в прошлом году, заплатив 320 млн рублей. Затем блогер призвал руководство мессенджера Telegram обратить внимание на Екатерину Мизулину, а своих подписчиков — жаловаться на канал. По его мнению, она «наносит вред обществу». Господин Гасанов намерен подать на главу Лиги безопасного интернета в суд за высказывания в его адрес. Сама Екатерина Мизулина к планам блогера серьезно не отнеслась, о чем свидетельствуют ее посты в Telegram-канале.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что блогера Гусейна Гасанова заочно арестовали. Следствие продолжает расследование уголовного дела.

Татьяна Титаева