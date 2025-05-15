В Мексике бьюти-блогершу застрелили во время прямой трансляции

23-летнюю Валерию Маркес застрелили на рабочем месте в салоне красоты мексиканского города Сапопан, штат Халиско. Убийство попало в прямой эфир, который девушка вела в своём аккаунте TikTok, об этом сообщает газета The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @v___marquez / Instagram / Reuters, @v___marquez / Reuters Фото: @v___marquez / Instagram / Reuters, @v___marquez / Reuters

Как следует из материала британской газеты, за несколько секунд до происшествия Маркес сидела с мягкой игрушкой в руках на своей трансляции в социальной сети. Девушка, у которой было 200 тыс. подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), ранее делилась с аудиторией опасениями о неизвестном, который принес ей на место работы “дорогой подарок”.

Убийство Валерии Маркес расследуется как акт фемицида (т.е. преступление в отношении женщины по признаку пола) – пишет The Guardian со ссылкой на прокурора штата Халиско.

По данным Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, как минимум 4050 женщин региона стали жертвами фемицида в 2022 году.