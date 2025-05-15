Путин не планирует поездку в Стамбул в ближайшие дни

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни Владимир Путин не планирует посещать Стамбул. Сегодня там должны пройти переговоры России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет. Таких планов в настоящий момент нет. В Стамбуле находится российская делегация, делегация российских переговорщиков, которая ждет украинскую сторону, которой пока нет»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

На вопрос о том, возможна ли поездка Владимира Путина в Турцию для переговоров представитель Кремля ответил: «Какое участие потребуется дальше, на каком уровне, сейчас говорить преждевременно, потому что мы не знаем, появятся ли украинские переговорщики или нет и как пойдут переговоры. Российская делегация готова, и она ждет в Стамбуле».

Владимир Путин на прошлой неделе предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, но о планах лично посещать Стамбул не сообщал. Кремль предложение Владимира Зеленского, прибывшего сегодня в Анкару, о встрече лидеров стран комментировать не стал. Поездку в Турцию допустил и президент США Дональд Трамп.

Лусине Баласян