«Ростов» сыграл на удаление

Вслед за ЦСКА в суперфинал «Фонбет» Кубка России вышел «Ростов». Участие в нем ему принесла добытая прежде всего благодаря удивительному терпению гостевая победа в финальном матче «Пути регионов» над «Спартаком» со счетом 2:1.

Наблюдая за этим матчем, можно было и засомневаться: а не подводит ли тебя память? Точно ли вот эта самая команда в красно-белой форме всего четыре дня назад в похожем составе в чемпионате играла с «Динамо», не показав ну совершенно ничего особенного и уступив — 0:2? Почему сейчас-то она такая быстрая, такая заряженная, такая злющая?! Только ли в своих трибунах — забитых до отказа и жарких — дело?

«Спартак» удивлял. Это был тот случай, когда одну половину поля можно было просто закрыть и, пока идет игра, например, устроить на ней тренировки детской команды. Все равно ведь не нужна.

Все равно мяч мечется, как шарик в пинболе, исключительно по другой половине, ростовской, и покидать ее не собирается. Голову вообще нет никакого смысла поворачивать.

Но удивлял и «Ростов». Ничуть не меньше, чем «Спартак». Казалось, вытерпеть такую пытку невозможно. А он терпел. Дисциплинированно выстраивался, чтобы разобраться со спартаковскими стандартами. Упрямо пытался закрыть фланги, хоть в скорости тягаться с оппонентами было бесполезно. Если требовалось, нарушал правила, как в том случае, когда Герман Игнатов сбил Ливая Гарсию, готового убежать один на один после тончайшего паса Манфреда Угальде. Что-то очень близкое к фолу последней надежды, к красной карточке. Но как иначе? Без риска не выживешь.

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А когда позади осталось полчаса этих бесконечных ростовских страданий, гости внезапно сами пошли вперед. И Иван Комаров на левом фланге, словно регбист, оттер корпусом Даниила Денисова, чтобы, все-таки устояв на ногах, отдать передачу в спартаковскую штрафную. Мяч достался Кириллу Щетинину, перед которым успел расположиться Наиль Умяров. Времени и пространства у Щетинина было минимум. Но этим минимумом он распорядился исключительно толково: аккуратно остановил мяч, аккуратно, без разбега пробил. А дальше Щетинину широко улыбнулась удача. Угодил он в стойку, но рикошет от нее пришелся в спину упавшего голкипера Александра Максименко. Так «Ростов», у ворот которого за весь первый тайм одних угловых было подано одиннадцать, повел.

И продолжал терпеть после перерыва. Спартаковские рывки, забегания, подачи верхом и прострелы низом — ничем «Ростов» было не смутить, ничем не напугать. И вратаря Рустама Ятимова не мог смутить и напугать очутившийся перед ним Ливай Гарсия. Ятимов встретил его спокойно, так, словно эпизод для него вполне рядовой.

С крепостью нервов у ростовчан в этот вечер все было в таком порядке, что диву даешься. С «физикой», кстати, тоже, потому что где-то через четверть часа после начала второго тайма взгляд уже цеплялся за моменты, в которых гости хозяев опережали.

Но «Спартак» гнул свою линию и дождался озарения от Ливая Гарсии — сместился справа в центр, ударил и попал, куда хотел. Понятно, о чем думали в это мгновение все, кто неравнодушен к «Спартаку»,— о переломе. И понятно, что они почувствовали буквально через пару минут, когда, еще не успев отпраздновать успех, увидели, как ростовский форвард Николай Комличенко подставляет ногу под направляющийся к нему мяч и ловко переправляет его в сетку. Да таких ощущений врагу не пожелаешь. Только что же все наладилось — и вот опять этот «Ростов», который ничем не прошибешь, ведет.

«Спартак» так и не сломал его. В суперфинал Кубка России он проводил ростовчан, оставшись в меньшинстве после удалений Манфреда Угальде и Наиля Умярова, без тоже нарвавшегося на красную карточку из-за истерики отчаяния тренера Деяна Станковича, почти без шансов хотя бы на финальный штурм. Возможность сравнять счет была лишь у Ливая Гарсии. Но Ятимов с его ударом головой справился.

В решающем матче турнира «Ростов» сыграет 1 июня с ЦСКА, который накануне в финале «Пути РПЛ» выбил прошлогоднего обладателя трофея «Зенит».

Алексей Доспехов