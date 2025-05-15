Трамп: США создадут новый истребитель F-55 на основе F-35
США планируют модернизировать истребитель F-35. Новую модель назовут F-55, заявил президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп
Фото: Brian Snyder / Reuters
«Это будет двухдвигательный самолет. Мне нравятся два двигателя»,— сказал господин Трамп во время выступления перед американскими военнослужащими на авиабазе Эль-Удейд (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
Американский президент добавил, что скоро США получат первый в мире истребитель шестого поколения — F-47.
Разработку F-47 Дональд Трамп поручил Boeing. По словам главы государства, производство самолетов начнется в течение двух лет, а испытательные полеты экспериментальной модели выполняются уже на протяжении пяти. Скорость истребителя будет превышать 2248 км/ч.