Суд в Дубае постановил вернуть хоккеисту Мичкову паспорт, изъятый после ДТП

Суд в Дубае обязал собственника машины, которую арендовал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Матвей Мичков, вернуть загранпаспорт российскому форварду. Об этом ТАСС рассказал адвокат игрока Шук аль Катири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters

14 мая «Спорт-Экспресс» сообщил, что Мичков попал в ДТП в Дубае. По информации издания, хоккеист находился на пассажирском сиденье, однако автомобиль был арендован на его имя. Владелец сервиса по аренде машин требовал с форварда $100 тыс., чтобы информация о ДТП не попала в СМИ, а также изъяли у него загранпаспорт. Адвокат Мичкова заявил, что сам хоккеист и его друг, который управлял автомобилем, были трезвы.

«Сегодня суд вынес решение в пользу нашего клиента, обязав компанию вернуть паспорт, который был незаконно изъят. Никто не имеет права хранить чьи-либо личные документы. Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и неоправданными по отношению к нашему клиенту», — приводит ТАСС слова Шук аль Катири.

19-летний Мичков был выбран на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2024/25. В завершившемся регулярном чемпионате занял второе место в списке новичков-бомбардиров, набрав 63 очка (26 голов+37 результативных передач). «Филадельфия» завершила сезон на последнем, восьмом месте дивизиона «Метрополитен» и не вышла в play-off.

Таисия Орлова