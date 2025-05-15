Суд в Дубае постановил вернуть хоккеисту Мичкову паспорт, изъятый после ДТП
Суд в Дубае обязал собственника машины, которую арендовал нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Матвей Мичков, вернуть загранпаспорт российскому форварду. Об этом ТАСС рассказал адвокат игрока Шук аль Катири.
Фото: Timothy T. Ludwig / Imagn Images / Reuters
14 мая «Спорт-Экспресс» сообщил, что Мичков попал в ДТП в Дубае. По информации издания, хоккеист находился на пассажирском сиденье, однако автомобиль был арендован на его имя. Владелец сервиса по аренде машин требовал с форварда $100 тыс., чтобы информация о ДТП не попала в СМИ, а также изъяли у него загранпаспорт. Адвокат Мичкова заявил, что сам хоккеист и его друг, который управлял автомобилем, были трезвы.
«Сегодня суд вынес решение в пользу нашего клиента, обязав компанию вернуть паспорт, который был незаконно изъят. Никто не имеет права хранить чьи-либо личные документы. Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и неоправданными по отношению к нашему клиенту», — приводит ТАСС слова Шук аль Катири.
19-летний Мичков был выбран на драфте НХЛ в 2023 году под общим седьмым номером. Он дебютировал в НХЛ в сезоне-2024/25. В завершившемся регулярном чемпионате занял второе место в списке новичков-бомбардиров, набрав 63 очка (26 голов+37 результативных передач). «Филадельфия» завершила сезон на последнем, восьмом месте дивизиона «Метрополитен» и не вышла в play-off.