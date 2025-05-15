Лавров заявил, что позицию Макрона по Украине «умом понять невозможно»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления президента Франции Эмманюэля Макрона по российско-украинскому конфликту «умом понять невозможно». Об этом он сказал на заседании дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Он (Эмманюэль Макрон. — "Ъ") сказал: нам нельзя в прямое столкновение с Россией вступать, а то будет третья мировая (война. — "Ъ"), мы ее не хотим, поэтому мы не на линию фронта, а на территорию Украины чуть-чуть подальше. Это будет сдерживать Россию, потому что она ведь хочет, победив Украину, напасть на Европу,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). — Умом этого понять невозможно».

Анастасия Домбицкая