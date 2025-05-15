В Энгельсе заведующая детсадом похитила 150 тыс., возбуждено уголовное дело

В Саратовской области следствие по материалам проверки прокуратуры Энгельса возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении заведующей детским садом. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как выяснилось, с 17 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года фигурантка официально трудоустроила в дошкольное учреждение своего родственника на должность сторожа и машиниста по стирке белья. Последний же фактически не работал в детском саду.

В общей сложности фигурантка забрала себе более 150 тыс. руб. заработной платы, начисленной своему родственнику. Также она внесла фиктивные сведения в официальные документы. Прокуратура Энгельса контролирует ход расследования уголовного дела. Ранее стало известно, что по представлению надзорного ведомства города заведующую уволили в связи с утратой доверия.

Павел Фролов