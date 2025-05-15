«Симбирский курьер» покидает гостиницу, но продолжает работу

«”Симбирский курьер” как средство массовой информации не ликвидируется, не закрывается и продолжает работу»,— заявил «Ъ-Волга» владелец СМИ, адвокат Евгений Калашников в четверг, когда в региональных пабликах появилась информация о закрытии легендарного СМИ Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Господин Калашников пояснил, что в связи с в связи с изменением тарифной политики гостиницы «Волга» редакция вынуждена искать другие варианты аренды под офис. По его словам, решение о новом месте базирования редакции будет принято до 1 июня. Евгений Калашников также сообщил, что газетный вариант «Курьера» продолжает пока выходить, «но сейчас анализируются аудитория подписчиков и ситуация с перспективами работы типографии, ее ценами, возможно, придется искать новое место печати газеты» (сейчас газета печатается в Казани в связи с прекращением более года назад выпуска газет ульяновским Домом печати), «до 1 июля будет принято решение: продолжить выпуск газетного варианта, или полностью перейти на электронный формат».

«В связи с естественной убылью читателей печатной версии “Курьера” рано или поздно придется переходить на электронную версию. Но мы понимаем, что часть нашей аудитории — люди, которые уже никогда не будут пользоваться гаджетами и нуждаются именно в газете, а значит, мы выполняем некую социальную функцию и стараемся ее сохранить, пока это возможно»,— пояснил владелец СМИ. Он также добавил, что Ленинский районный суд Ульяновска сейчас рассматривает дело об административном нарушении редакции по протоколу, составленному управлением Росприроднадзора, которое считает, что редакция несвоевременно уплатила экологический сбор, за что предусмотрен штраф 0,5 млн руб. Заседание назначено на 16 мая. Редакция с требованиями Росприроднадзора не согласна, но если решение будет принято и вступит в законную силу, то это будет «убийственно для СМИ», и тогда уже точно придется отказаться от печатной версии «Курьера», сказал господин Калашников.

«Симбирский курьер», созданный в сентябре 1990 года, стал первой в регионе газетой, не связанной с КПСС. Основателем и главным редактором стала известная в Ульяновске журналист и редактор Алла Багдасарова, учредителем — первый демократически избранный горсовет Ульяновска. Газета фактически была оппозиционной областной администрации. «Симбирский курьер» был единственной газетой в регионе, продолжавшей выходить в дни августовского путча 1991 года. После тех событий тираж газеты вырос до 42 тыс. экземпляров. В 1993 году редакция отказалась переходить под учредительство мэрии Ульяновска, учредителем стал журналистский коллектив. После дефолта 1998 года доля 50% в издании была продана предпринимателю Наилю Тазетдинову, который с марта 2015 года перевел активы в ООО «Симбирский курьер», где все 100% принадлежали уже ему. Тем не менее, газета сохранила свои независимые позиции. В октябре 2019 года СМИ было продано адвокату Евгению Калашникову. В феврале 2023 года оставшаяся часть первоначального коллектива редакции покинула газету из-за организационных и зарплатных проблем. Последним журналистом, работавшим фактически с самого начала в «Курьере», оставался Владимир Пугачев, скончавшийся 7 апреля после продолжительной болезни. 16 мая как раз будет 40 дней.

Сергей Титов, Ульяновск