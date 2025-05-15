В Свердловской области планируют построить Крапивин-центр до 2028 года

Комитет по промышленной и инновационной политике заксобрания Свердловской области поддержал предложение внести в программу управления госсобственности региона проект областного образовательного учреждения «Командорский центр Владислава Крапивина», сообщили в управлении информационной политики заксобрания региона. По данным пресс-службы парламента, изменения депутатам представил заместитель губернатора — министр по управлению госимуществом Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Новое учреждение создается в целях увеличения охвата дополнительным образованием детей и взрослых путем распространения уникальной авторской методики воспитания, не имеющей аналогов в РФ и в мире»,— отметили в управлении.

Руководитель центра «Каравелла» Лариса Крапивина рассказала «Ъ-Урал», что объект планируется построить в течение трех лет. «В перспективе это будет большой мощный Крапивин-центр, наподобие федеральных детских центров "Артек", "Орленок" и "Океан" с круглогодичным обучением ребят»,— сказала она. Госпожа Крапивина пояснила, что проект предусматривает создание корпусов, музея, площадок для обучения яхтингу и для проведения других спортивных мероприятий. «Были предложения вплоть до создания парка наподобие Диснейленда, но это все в мечтах»,— добавила она.

По словам Ларисы Крапивиной, проходить обучение в Крапивин-центре ежегодно смогут более 10 тыс. человек.

Депутаты областного заксобрания рассмотрят вопрос о внесении изменений в программу управления госсобственности региона на очередном заседании 20 мая.

Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени, позже переехал в Свердловск (сейчас Екатеринбург). Начал публиковаться в 1960 году, в 1964-ом был принят в члены Союза писателей СССР. Среди наиболее популярных произведений детского писателя — «Тень Каравеллы» (1970), «Алые перья стрел» (1971), «Мальчик со шпагой» (1973-1975), «Мушкетер и фея» (1975) и «Трое с площади Карронад» (1979). В 1961 году в Свердловске Владислав Крапивин создал отряд «Каравелла». Свое название он получил только в 1968 году, до этого отряд назывался «Зеленый патруль», «Лесная звезда», БВР («Берег Веселых Робинзонов»).

Василий Алексеев