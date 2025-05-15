Армейцы обыграли в ответном матче «Зенит» со счетом 2:0. Футбольный клуб ЦСКА вышел в Суперфинал Кубка России. В первой встрече с таким же счетом верх взяли сине-бело-голубые. В итоге судьба путевки в главный матч турнира решалась в серии пенальти, где точнее были футболисты ЦСКА. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

На домашней арене ЦСКА собралось около 30 тыс. человек. Армейские болельщики верили, что два мяча, которые их команда пропустила в Санкт-Петербурге, вполне можно отыграть. Эксперты осторожничали, что неудивительно, если учесть качество игроков «Зенита» и бюджет команды под €200 млн в год. Но главный тренер армейцев Марко Николич перед стартовым свистком напомнил всем и про уровень своей команды этой весной и про обещание отыграться в столице: «Мы — лучшая команда в России этой весной. Я обещал, что мы будем отыгрываться сегодня. А когда серьезный человек решает что-то, тогда отступать назад некуда».

Игра раскачивалась достаточно долго, и этот невысокий темп, похоже, убаюкал игроков «Зенита». Гол в их ворота возник буквально на ровном месте. Мяч с помощью рикошета отправил в ворота гостей один из самых талантливых российских футболистов Матвей Кисляк. А под занавес первого тайма армейцы получили реальный шанс забить второй гол. Арбитр встречи Виталий Мешков назначил достаточно спорный пенальти в ворота «Зенита». Но Иван Обляков 11-метровый не реализовал. После перерыва игра снова пошла в спокойном ритме и лишь в концовке, когда терять ЦСКА уже было нечего, давление на ворота соперника усилилось. Появились опасные моменты. А на второй добавленной минуте произошло невероятное.

2:2 по итогу двух матчей, и по регламенту Кубка России выявлять победителя командам предстояло в серии пенальти. Армейцам повезло — ворота, где все должно было решиться, располагались прямо перед их фанатским сектором. И красно-синяя трибуна выдала такой уровень поддержки, что первый же игрок «Зенита», который исполнял свой 11-метровый, дрогнул. Александр Соболев пробил слабо и по центру. Владислав Тороп мяч забрал. Следующей ошибки пришлось ждать долго. Но давление фанатов все-таки заставило «Зенит» ошибиться еще раз. Бразилец Густаво Мантуан во время пятой попытки отправил мяч мимо ворот, и ЦСКА, можно сказать, сенсационно вышел в Суперфинал Кубка России.

На главном тренере «Зенита» Сергее Семаке после всего произошедшего «лица не было». Но наставник, несмотря ни на что, вышел к журналистам и отреагировал на поражение философски: «Сегодня играли команды, достойные финала. Остальные с поражениями, так, в определенный турнир, который заменяет Кубок России, по сути. Но регламент есть регламент. Конечно, обидно, что мы споткнулись в шаге от финала. Но что делать, это футбол…»

Вечером 15 мая за право сыграть в финале сойдутся «Спартак» и «Ростов». Если красно-белые возьмут верх, то поклонники футбола увидят 1 июня в Лужниках финал с большой приставкой «супер». Но не будем забегать вперед, ведь российский футбол этой весной как-то слишком непредсказуем.

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Владимир Осипов