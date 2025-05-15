Рябков не подтвердил информацию о встрече Лаврова и Рубио в Турции 16 мая

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что пока нет оснований говорить о возможной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Турции 16 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Пишут много разного, в том числе недостоверного. Я на данный момент никакого основания подтверждать такой контакт не имею»,— сказал Сергей Рябков журналистам.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины, отправятся его спецпредставители Стив Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог. Возглавит американскую делегацию Марко Рубио. Они планируют приехать 16 мая. «Ъ» вчера узнал, что Сергей Лавров не будет участвовать в переговорах в Стамбуле 15 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Лусине Баласян