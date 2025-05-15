Мошенники пытались выманить 1,5 млн рублей у городецкого подростка

Полиция возбудила уголовное дело о покушении на мошенничество по заявлению жителя Городца, у дочери которого неизвестные пытались выманить 1,5 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что дочери потерпевшего позвонили в мессенджере и попросили продиктовать код от электронного дневника колледжа, в котором она учится, для выставления оценок. Когда она выполнила указание, с ней связался якобы представитель «Госуслуг» и убедил ее в том, что мошенники получили личные данные ее родителей, и ей необходимо связаться с сотрудниками правоохранительных органов.

Очередной собеседник сообщил, что неизвестные оформили кредит от имени отца на 1,5 млн руб. и перевели деньги на поддержку недружественной страны, и пригрозил уголовным делом в отношении родителей. Для возврата денег предполагаемый мошенник предложил оформить кредит на отца потерпевшей и перевести средства на «безопасный счет».

Потерпевшая последовала инструкциям собеседника и в банковском приложении от имени отца оформила заем, затем через банкомат обналичила 700 тыс. руб. и собиралась перевести деньги на счет, продиктованный аферистами. Однако родители обнаружили пропажу телефона и успели остановить дочь.

Полиция ищет подозреваемых, которым может грозить до 10 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев