Банки в апреле выдали в Петербурге на 54% меньше потребкредитов

Количество выданных в апреле потребительских кредитов отстает от уровня Санкт-Петербурга прошлого года на 53,7%. Подобная картина наблюдается и в других регионах России, пишет ТАСС со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В среднем по стране число выданных потребкредитов на 56,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Банки выдали 1,21 млн заемов. При этом за месяц спад составил 4,3%.

Наиболее сильно выдача потребкредитов «просела» в апреле в Оренбургской (-59,7%) и Саратовской (-59,3%) областях, Ставропольском (-58,8%) и Алтайском (-58,8%) краях, а также в Кемеровской области (-58,6%). В столице же спад составил 48,5%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число выданных в Петербурге потребкредитов за I квартал года сократилось на 8,7%.

Татьяна Титаева