Число выданных в Петербурге потребкредитов за I квартал года сократилось на 8,7%

По итогам первого квартала текущего года количество выданных потребительских кредитов в Петербурге по сравнению с IV кварталом 2024 года уменьшилось на 8,7%. За январь-март жители города оформили 111 400 займов, тогда как тремя месяцами ранее — 122 тыс. Такие цифры со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) приводят 25 апреля «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по РФ число выданных потребительских кредитов за первые три месяца достигло самого низкого квартального показателя за последний год, составив 3,8 млн единиц и сократившись на 11,6% по сравнению с предыдущим кварталом, когда банки выдали гражданам РФ 4,3 млн займов.

При этом число выданных потребкредитов в I квартале 2025-го, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сократилось сразу на 50,1%, отмечают в НБКИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в марте этого года Петербург занял третье место в рейтинге регионов России по объему кредитования наличными. За месяц в городе на Неве было выдано 37,89 тыс. займов на общую сумму 9,72 млрд рублей.

Андрей Цедрик