Первая фабрика-кухня «Магнита» создаст 1450 рабочих мест в Краснодаре

«Магнит», один из крупнейших российских продуктовых ритейлеров, планирует запустить первую фабрику-кухню в собственном индустриальном парке Краснодара. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на объявление о поиске генерального директора для нового проекта, размещенного на сервисе HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, площадь производственного объекта составит 18 тыс. кв. м. Предприятие будет выпускать более 40 т продукции ежедневно, включая не менее 287 товарных позиций. Ассортимент охватит кулинарию, мясные и рыбные полуфабрикаты, а также другие категории готовой еды.

На фабрике-кухне планируется создать около 1,4 тыс. рабочих мест. Дополнительные сведения о проекте в объявлении не раскрываются. Представитель «Магнита» не комментировал ситуацию.

Анна Гречко