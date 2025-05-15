На Дону все меры поддержки участников СВО стали доступны в МФЦ

В Ростовской области запустили пилотный проект по оформлению в офисах МФЦ всех существующих мер соцподдержки для участников СВО. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Раньше положенные льготы участники и ветераны СВО, а также их семьи оформляли в нескольких разных инстанциях. Теперь, чтобы получить услугу, офис МФЦ нужно посетить два раза: отнести документы и написать заявление, а затем обратиться за результатом. Сотрудники подберут подходящие меры поддержки и проконсультируют по каждой из них.

Сервисом уже воспользовались почти 1,5 тыс. участников СВО и членов их семей. Более 50% из них подали заявления, остальные получили консультации.

Мария Хоперская