На Кубани вдвое снизилась выдача потребкредитов в апреле

В апреле 2025 года банки Краснодарского края выдали 50,1 тыс. потребительских кредитов, что на 57,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда жители региона получили 119 тыс. займов наличными. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Несмотря на снижение, Кубань заняла третье место среди регионов России по числу оформленных потребительских кредитов. Лидерами рейтинга стали Москва (84 тыс. кредитов, снижение на 48,5%) и Московская область (71,2 тыс. кредитов, снижение на 54,9%).

Общероссийская статистика также демонстрирует спад: в стране выдано 1,21 млн потребительских кредитов, что на 56,7% меньше, чем в апреле прошлого года. По сравнению с мартом 2025 года показатель уменьшился на 4,3%.

«Существенное сокращение выдачи потребительских кредитов начиная со второй половины 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. При этом с декабря темпы кредитования остаются примерно на одном уровне (1,2–1,3 млн. ед. в месяц), что свидетельствует об определенной стабилизации»»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По его словам, финансовые организации сейчас ориентируются на клиентов с высоким кредитным рейтингом, а поток заявок от граждан с недостаточными доходами уменьшается. Шансы на получение займа имеют заемщики с показателем предельной долговой нагрузки не более 50%.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что банки Краснодарского края выдали 52,8 тыс. потребительских кредитов наличными в марте 2025 года, что на 57,8% меньше по сравнению с мартом 2024 года (125 тыс.). По количеству выданных займов регион занимал третье место в стране.

Анна Гречко