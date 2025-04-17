Выдача потребкредитов на Кубани сократилась на 57,8% в марте 2025 года

Банки Краснодарского края выдали 52,8 тыс. потребительских кредитов наличными в марте 2025 года, что на 57,8% меньше по сравнению с мартом 2024 года (125 тыс). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Кубань заняла третье место среди регионов России по количеству выданных потребзаймов. Лидером стала Москва с 87,7 тыс. кредитов (-48,1%), второе место заняла Московская область — 75,2 тыс. займов (-57,8%). В Ростовской области объем выдачи потребительских кредитов снизился на 57,1% до 36,3 тыс.

Наиболее существенное падение числа выданных займов аналитики зафиксировали в Оренбургской (-62,6%), Саратовской (-60,6%), Ленинградской (-59,8%) и Кемеровской (-58,8%) областях, а также в Пермском крае (-58,5%).

Всего финансовые учреждения России выдали 1,25 млн потребительских кредитов в марте 2025 года. Это на 57% или в 2,3 раза меньше по сравнению с мартом 2024 года (2,92 млн).

«Сокращение выдачи потребительских кредитов во второй половине 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. Однако уже с декабря темпы кредитования остаются на одном уровне, что говорит об определенной стабилизации»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По словам руководителя, при условии снижения ключевой ставки можно прогнозировать рост розничного кредитования, поскольку заемщики, привлекавшие дорогие займы, будут стремиться их рефинансировать, ориентируясь на начавшееся снижение ставок коммерческими банками.

Ранее сообщалось, что в феврале 2025 года финансовые организации Краснодарского края отказывали в выдаче потребительских кредитов в 76,9% случаев, что на 3,9% чаще, чем в феврале 2024 года. По данному показателю регион занял первое место в России.

Анна Гречко