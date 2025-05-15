Кошка Шупетт стала моделью Hublot

Понравится это кому-то или нет, но самая богатая в мире бирманская кошка Шупетт, заставшая живым своего хозяина Карла Лагерфельда (1933–2019), выступила лицом рекламной кампании часовой марки Hublot, прославившейся провокационными съемками. Бездетный кутюрье обожал ныне 13-летнюю Шупетт, которой отписал, если верить слухам, 200-миллионное состояние.

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Однако Шупетт не только проживает капитал покойного Лагерфельда. Она определенно заработала на новой рекламной кампании Hublot, посвященной 20-летию культовой коллекции Big Bang. На сделанных фотографом Карлейн Джейкобс снимках запечатлены образы из мира высокой моды в сочетании с контентом, вдохновленным мемами. Марка использовала новый язык, вдохновив публику непредсказуемостью. В первую очередь это относится к кошке, которая предстает на снимках серьезным индивидуумом, рассматривающим часы. Главным образом — любимые Лагерфельдом Hublot Big Bang Red Magic в корпусе из красной керамики, изготовленной маркой. Во вторую — к новому слогану Hublot, сопровождающему кампанию. Он звучит как Own It, то есть «Обладай ими». Эта мантра отражает аутентичный, яркий и противоречивый дух бренда.