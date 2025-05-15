В Сибири в 2,5 раза вырос спрос на займы для содержания авто

С января по апрель 2025 года число запросов на оформление микрозаймов для ремонта машин в Сибири выросло в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Эта категория заявок в общем объеме заняла 14,8% против 5,9% в те же даты 2024-го, посчитали в онлайн-сервисе альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia). Речь идет о затратах на страхование автомобилей, ремонт, обслуживание и т.д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Также выросла средняя запрашиваемая сумма в рамках таких запросов. Так, если в январе-апреле 2024 года она составляла 14,87 тыс. руб., то по итогам аналогичного периода 2025 года показатель достиг 18,23 тыс. руб. (+22,5%).

«Подобная динамика спроса может быть связана с ростом количества владельцев автомобилей. Темпы продаж новых авто постепенно восстанавливаются, а подержанные становятся доступнее, но они, очевидно, чаще требуют вложений. Дополнительным фактором является общее подорожание сопутствующих услуг и товаров», - отмечает генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Лолита Белова