Стоимость долгосрочной аренды в Петербурге с начала года сократилась на 12%

В течение длинных майских выходных медианная ставка долгосрочной аренды в Санкт-Петербурге выросла на 0,5%. При этом с начала года стоимость съемного жилья в городе сократилась на 12%, хотя в целом за год увеличилась на 13,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным сервиса «Яндекс Аренда», в первой декаде мая текущего года в Петербурге медианная ставка долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности находится на уровне 40 тыс. рублей. По другим городам-миллионникам этот показатель в среднем сегодня составляет 33 тыс. руб. (-0,7% относительно апреля 2025 года).

Небольшое снижение стоимости сопровождалось и сокращением предложения — на 4% в среднем по всем 16 мегаполисам РФ. Рост медианной ставки долгосрочной аренды показали только Москва и Петербург.

В то же время в годовом отношении города-миллионники демонстрируют рост медианных ставок. В среднем по всем 16 мегаполисам к предыдущему году стоимость сдаваемого жилья выросла на 8,5%, а предложение за год увеличилось в 1,7 раза.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что по состоянию на начало мая 2025 года долгосрочная аренда квартир в Санкт-Петербурге выросла в цене только в самых высокобюджетных районах.

Андрей Цедрик