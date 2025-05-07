Стоимость аренды в Петербурге выросла только в высокобюджетных районах

По состоянию на начало мая 2025 года долгосрочная аренда квартир в Санкт-Петербурге выросла в цене только в самых высокобюджетных районах. Наиболее значительно стоимость съемного жилья увеличилась в Адмиралтейском районе — до 68,6 тыс. рублей, что на +14,1% выше, чем в прошлом месяце. Также рост демонстрирует Василеостровский район, где цена за аренду в месяц выросла до 63,5 тыс. руб. (+13,3%), сообщили «Ъ-СПб» аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Часть районов города в апреле показала рост медианных ставок долгосрочной аренды. Так, еще в пяти из них эксперты отметили увеличение показателя: например, в Невском — в диапазоне от 0,7%, в Московском —до 4,2%.

В целом же в первом квартале 2025 года наблюдается плавное снижение медианных ставок на фоне роста предложения в большинстве районов Петербурга. Однако, в апреле тренд изменился — арендаторы на рынке стали активнее. И поэтому, увеличившийся спрос привел к «вымыванию» части наиболее бюджетных предложений.

Также отмечается выход в аренду более дорогих инвестиционных квартир из недавно сданных проектов. В прошлом месяце предложение в Адмиралтейском и Василеостровском районах пополнили квартиры по стоимости, достигающей 250 тыс. руб., отмечают в компании.

В свою очередь, в некоторых районах на окраине в апреле медианные ставки долгосрочной аренды продемонстрировали отрицательную динамику. Наибольшее падение зафиксировано в Красносельском районе — до 30,9 тыс. рублей (-3%). Еще в четырех локациях цены снизились, хотя и менее значительно: от -0,1% в Петроградском до -1,6% в Калининском.

С этого года арендная ставка долгосрочной аренды увеличилась преимущественно в центральных районах с высокой туристической и исторической привлекательностью. Лидером стал Петроградский район — 158,4 тыс. руб. (+16%). За ним следуют Василеостровский, с увеличением ставки на 7,6% (63,5 тыс. руб.) и Адмиралтейский, где цена составляет 68,6 тыс. руб. (+7,3%).

В то же время на периферии аренда, напротив, подешевела. Наибольшее падение с начала года отмечено в Выборгском районе — до 42, тыс. руб. (-9,7%). Приморский район продемонстрировал тенденцию снижения стоимости аренды на -8,7%, что в денежном эквиваленте составляет 42,3 тыс. рублей. В Красносельском, Калининском и Невском районах средняя стоимость аренды осталась ниже 40 тыс. руб., подтверждая общую тенденцию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость долгосрочной аренды в Петербурге снизилась на 12% за первый квартал года.

Валерия Мальцева