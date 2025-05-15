17-летний киберспортсмен из Татарстана Алан Галлямов, выступающий в дисциплине Dota 2, вошел в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30». Это следует из опубликованного списка на сайте Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 17-летний киберспортсмен из Татарстана вошел в лонг-лист рейтинга Forbes

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ 17-летний киберспортсмен из Татарстана вошел в лонг-лист рейтинга Forbes

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алан Галлямов, уроженец Татарстана, в шестилетнем возрасте вместе с семьей перебрался во Вьетнам. Именно там в семь лет он познакомился с игрой Dota 2. Летом 2023 года в 15 лет Алан добился успехов, войдя в число лидеров рейтинговых таблиц региона Юго-Восточной Азии.

В 2023 году Галлямов переехал в Белград, а год спустя присоединился к команде Team Spirit, дважды становившейся чемпионом The International. Выступая за этот коллектив, господин Галлямов трижды занимал призовые места на крупнейших турнирах и заработал $113 тыс. призовых.

В отборе кандидатов для списка номинантов были задействованы такие параметры, как возраст участников (до 30 лет включительно), степень признания в профессиональной среде, а также их способность конкурировать на российском или международном уровне.

Лонг-лист из 100 претендентов был составлен редакцией рейтинга при участии экспертов — представителей бизнеса, менеджмента, инвестиционной сферы и консалтинга, чье мнение имеет вес в соответствующих областях. В этот список вошли кандидаты, которых рекомендовали или отметили эксперты, а также те, кто самостоятельно подал заявку на участие по запросу.

На следующем этапе жюри, экспертный совет (включающий 3–5 специалистов по каждой категории) и редакция определят 30 самых перспективных молодых россиян до 30 лет. При выборе будут учтены результаты голосования, проведенного среди читателей. По итогам будут названы три победителя в каждой из десяти категорий. Имена лучших объявят в июле.

Артём Дергунов