Лавров: переговорам по Украине в Стамбуле нужно дать шанс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной в Стамбуле, вероятно, не пройдут без проблем, но необходимо дать шанс этим контактам. Первые с весны 2022 года прямые переговоры России и Украины должны пройти во второй половине дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Наоборот, проблемы будут обязательно, как это случилось три года назад в Стамбуле, когда парафированные принципы были уже готовы для того, чтобы их класть на договорную бумагу, а англичане запретили киевскому режиму продолжать этот процесс, который мог бы завершиться урегулированием»,— сказал Сергей Лавров на заседании Дипломатического клуба.

По словам российского министра, вместе с тем страны Запада заинтересованы в продолжении боевых действий. Так, он напомнил заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Украина должна подойти к переговорам «с позиции силы». «Это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие. Чтобы Украину накачать, чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы»,— заявил господин Лавров.

Как сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова, встречу перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Российская делегация уже прибыла в Стамбул. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет решение о переговорах с Россией после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Лусине Баласян